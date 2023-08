Côte d’Ivoire – Municipales 2023 : 237 candidats et candidates épinglés

- Publicité-

Malgré l’avertissement du président Ibrahim Koulibaly-Kuibiert, la Commission électorale indépendante (CEI) a exprimé dans un communiqué, le dimanche 20 août 2023, son inquiétude concernant les actes de propagande électorale impliquant 237 candidats.

L’institution prévoit d’examiner ces actes lors d’une session extraordinaire afin de prendre les mesures appropriées conformément à la loi. De plus, elle a souligné l’importance de respecter strictement les lois électorales, en précisant que la violation de ces lois pourrait entraîner l’invalidation des candidatures ou même l’annulation des élections.

Par ailleurs, la CEI a mis en garde les médias et les influenceurs des réseaux sociaux à respecter les règles établies par les organismes de régulation tels que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) et l’Autorité Nationale de la Presse (ANP), afin d’éviter toute perturbation du processus de vote.

En fin de compte, la CEI a souligné la nécessité de la responsabilité citoyenne et de l’esprit républicain de tous les acteurs impliqués afin d’assurer des élections transparentes et équitables. Pour rappel, la campagne électorale débute le 25 août à 00h00 et se termine le 31 août à minuit.