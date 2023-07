Côte d’Ivoire: Me Florence Loan-Messan, élue première femme bâtonnière de l’Ordre des Avocats

Le samedi 29 juillet 2023, Me Loan Messan-Florence a été choisie pour remplacer Me Claude Mentenon, un avocat renommé. La nouvelle Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire a été élue à Abidjan par les 521 avocats présents.

En tant qu’élue de 2023 à 2024, Me Florence Loan-Messan prendra fonction en 2024 pour un mandat de trois ans. De plus, elle est la première femme à être élue Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Côte d’Ivoire depuis sa fondation en 1959.

Quant à Me Michel Brizoua-BI, avocat à la Cour et candidat au Dauphinat, il a félicité Me Florence Loan-Messan pour sa brillante élection. Sur sa page Facebook, il a également félicité la dauphine de Me Mentenon. « Je voudrais la féliciter très chaleureusement et lui adresser tous mes vœux de succès pour le dauphinat qu’elle entame et sa future mandature en qualité de Bâtonnière », a-t-il écrit.

Selon les règles de l’Ordre, le successeur est élu pour trois années au scrutin majoritaire par ses pairs. Aussi, le dauphin appelé à lui succéder est élu par l’Assemblée générale élective du barreau un an avant la fin de chaque mandat.

Pour cette élection, quatre avocats se sont battus dans les urnes pour prendre la relève du bâtonnier Claude Mentenon. Il s’agit de Me Florence Loan-Messan, Me Michel Brizoua-Bi, Me Adama Soro et Me Koné Dogbemin Gérard.

Il est important de souligner que le bâtonnier est chargé d’assurer la gestion de l’Ordre, de la représenter dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des juridictions, de toutes les autorités et des tiers, et de garantir le respect de la déontologie et de la discipline des avocats.