Côte d’Ivoire: mariage de l’animateur John Jay avec sa compagne Kity (photos)

John Jay, le célèbre animateur télé ivoirien, s’est marié avec sa compagne Kity après plusieurs années de vie communes.

Le producteur et animateur télé de renom, John Jay, a partagé sur sa page Facebook les images d son mariage avec sa compagne de longue date, Kity. « L’amour n’existe pas, il existe des preuves d’amour… Kity ma chérie, je t’aime comme j’aime ma Côte d’Ivoire de cœur. », a écrit John Jay.

Cette déclaration d’amour sincère témoigne de la profondeur des sentiments qu’il éprouve envers sa nouvelle épouse. Bien que la date précise du mariage n’ait pas été divulguée, des photos partagées sur les réseaux sociaux ont révélé un événement intime où les proches et les privilégiés du couple étaient présents pour célébrer leur union.

Il y a six ans déjà, lors d’une interview, John Jay avait confié son intention d’épouser sa compagne. « Nous sommes ensemble depuis 6 ans. C’est vraiment cette femme-là qu’il me faut. Et je vais l’épouser bientôt, pour lui prouver encore mon amour. », avait t-il déclaré.

Aujourd’hui, son souhait s’est réalisé, et il est évident que cet amour perdure et se renforce avec le temps. Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions positives de la part des fans et des amis du couple. Les messages de félicitations et de vœux de bonheur affluent depuis l’annonce de ce mariage attendu.