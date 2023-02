Côte d’ivoire: Manadja Confirmé offre un terrain à Dj Congélateur

Après le cri de détresse de la mère de son ex artiste Dj congélateur, Manadja confirmé a décidé de faire parler son cœur. Le jeune acteur du showbiz ivoirien actuellement sous les feux des projecteurs a offert un terrain à son ex artiste.

Depuis l’annonce de la fin de sa collaboration avec son ex artiste Dj congélateur désormais entre les mains de Tiesco le Sultan et sa bande, Manadja confirmé a connu son heure de gloire. En effet, le jeune acteur de showbiz et actuel manager Apoucthou National ne cesse de recevoir de nombreux dons et cadeaux de la part des entreprises et plusieurs personnalités du Showbiz ivoirien.

Parmi le lot, le jeune artiste qui se prépare actuellement à sortir un morceau en featuring avec Kerozen avait reçu une parcelle de la part d’une agence immobilière. Déjà propriétaire d’un terrain, Manadja confirmé a encore reçu un deuxième terrain ce week-end. Cependant, le jeune acteur de son vrai nom Koffi a décidé d’offrir ce nouveau terrain à son frère Dj congélateur grâce à qui, il a retrouvé son heure de gloire.

« Ce matin, j’ai reçu un second terrain de la part de la société GLS immobilier à Toumodi. Après la réception de mon terrain j’ai fait une doléance à la société dans le but d’offrir un terrain à mon petit-frère Dj congélateur, car si j’ai toutes ces choses, c’est en partie grâce à lui, c’est mon petit-frère », a-t-il déclaré. La société a accepté donc désormais mon petit-frère a un terrain« , a-t-il écrit avant de préciser que le terrain a été mis au nom de sa maman vu tout ce qui se passe actuellement.