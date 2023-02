Côte d’ivoire: Manadja confirmé décroche un gros contrat après sa rupture avec Dj congélateur

Alors qu’il vient à peine d’annoncer la fin de sa collaboration avec son artiste Dj congélateur, Manadja confirmé s’est très vite vu porter au pinacle par les ivoiriens. De sources concordantes, Apoutchou National a décidé de faire de lui désormais son manager général.

A quelque chose malheur est bon dit-on et ce n’est pas Manadja Confirmé qui nous dira le contraire. Une semaine après le début de la crise qu’il traverse avec son artiste Dj congélateur, Manadja confirmé a été reçu sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce mardi. Interrogé sur la suite de cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive, le jeune acteur du showbiz ivoirien a annoncé contre toute attente la fin de sa collaboration avec son artiste Dj congélateur qui se trouve actuellement entre les mains de Tiesco et sa bande.

« Je met fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé.

Très vite, les ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien au jeune manager et artiste chanteur qui doit reprendre à Zéro. Selon les informations rapportées par les médias ivoiriens, plusieurs personnalités et acteurs du Showbiz ont décidé de pousser Manadja confirmé en lui offrant de nombreux cadeaux.

Dans le lot, la proposition qui suscite beaucoup de réactions sur la toile, est celle du blogueur ivoirien Apoutchou National. En effet, AP le guide a décidé de faire du jeune homme son manager général à Abidjan. « Dites à Manadja confirmé que désormais je le prend comme mon manager général à Abidjan et il va se charger de toutes mes tournées en Afrique« , a écrit Apoutchou National sur sa page Facebook.

Dans la même lancée, le restaurant la Cour Royale a décidé également d’offrir un poste de manager avec une connexion internet de 50mille à l’ancien manager de Dj congélateur. Dream Hair & Spa pour sa part lui offre le package complet de 100.000 F CFA pendant que le Président Extractor lui offre 100.000f et un contrat avec sa boisson énergisante VANDAM ENERGY DRINK.