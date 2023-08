Côte d’Ivoire : Malick Traoré rejoint la NCI et Radio Nostalgie Abidjan

Quelques jours après son départ de CANAL +, Malick Traoré, le journaliste d’origine ivoirienne, est devenu membre de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI) et de Radio Nostalgie Abidjan.

En effet, le journaliste Malick Traoré a quitté CANAL+ après sept ans au sein de l’entreprise française. « Après 7 années inoubliables chez Canal+ Sport Afrique, je pars avec le sentiment du devoir accompli, et celui de vous avoir accompagné avec passion et authenticité à chaque fois que j’en ai eu l’occasion. Je suis infiniment reconnaissant pour l’opportunité qui m’a été donnée et je tiens ici à remercier tous ceux qui, de près comme de loin, ont facilité mon aventure », a écrit le journaliste sur sa page Facebook.

« Après les rêves réalisés, l’heure est venue de relever de nouveaux challenges. Merci pour votre bienveillance à mon égard. Je pars pour mieux vous retrouver avec la même motivation », avait affirmé le confrère. En embauchant le célèbre journaliste qui a acquis une renommée sur CANAL +, la NCI accomplit un exploit important.

Pour rappel, Malick Traoré a acquis sa renommée en tant que présentateur de diverses émissions, dont l’une est « Les Grandes Bouches ».