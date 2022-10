Côte d’Ivoire: Makosso recadre Molare suite à sa décision « de ne plus aider aucun artiste »

De passage sur la Nouvelle Chaine Ivoirienne (NCI) ce vendredi pour répondre aux accusations de Safarel Obiang, Molare a ouvertement déclaré qu’il ne veut plus voir aucun artiste dans son bureau. Une déclaration qui a fait réagir plusieurs personalités dont le sulfureux pasteur Camille Makosso.

Le torchon brûle actuellement entre le boss du coupé-décalé et l’artiste Safarel Obiang, grand vainqueur de la cérémonie Primud 2019. Pour cause, plus de trois ans après avoir été élu Primud d’or, le chanteur n’est pas encore entré en possesion de la villa qui lui a été promise, et ne cesse d’attaquer le promoteur ces derniers jours.

Invité sur l’émission Showbuzz de la NCI ce vendredi, Molare a répondu aux attaques de l’artiste Safarel Obiang. « Tout ce que je reconnais à Safarel, c’est sa patience , après je n’accepte plus les injures… après cette édition, il n’y aura plus de maison qu’on donnera à un gagnant, c’est une annonce officielle que je fais, je ne donnerai rien, on donnera seulement les trophées » a indiqué le promoteur du Primud.

Très énervé par les nombreux commentaires désobligeants qui circulent sur la toile depuis la sortie de Safarel Obiang, Molare est allé loin en déclarant qu’il ne veut plis aider aucun artiste du showbiz Ivoirien. « Je ne veux plus voir un artiste venir dans mon bureau, car si c’est pour toujours m’insulter pendant que je passe ma vie à aider les gens ce n’est plus la peine« , a ajouté Molare.

Face à cette déclaration qui fait l’effet d’ne bombe sur la toile, le général Camille Makosso très proche de Molare est monté au créneau pour dire ses quatre vérités à son ami. « Mori, tu as commencé encore. Quand tes esprits de village arrivent en toi, tu ne te contrôles plus, tu dis des choses. Faut plus que les artistes de Côte d’ivoire passe à ton Bureau. Mori, faut pas me faire parler, je vais parler », a-t-il déclaré

Dans la suite de sa vidéo, le pasteur le plus controversé de la Côte d’Ivoire a reproché à Malore d’avoir une décision excessive sous l’emprise de la colère. « En novembre, nous tous on est au PRIMUD. J’aurai la meilleure sape, mais il faut que je te dise deux mots. Ce genre de propos, faut pas faire sortir de ta bouche. Tu pries, tu es musulman. Les propos tels que je ne veux plus voir un artiste chez moi, je ne veux pas aider les gens, ça ne doit pas sortir de toi ta bouche. ça peut sortir de la bouche de certaines personnes, mais pas de toi. Un leader ne fait sortir ce genre de propos » a déploré l’homme surnommé le père de la marmaille.