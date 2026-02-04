Côte d’Ivoire : l’Union européenne remet 40 véhicules aux Forces armées

L’Union européenne (UE) a officiellement remis 40 véhicules aux Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) mardi, à l’état-major général des Armées à Abidjan Plateau. Cette dotation vise à renforcer la réactivité des forces ivoiriennes dans la lutte contre le terrorisme et à assurer une meilleure protection des populations, notamment dans les zones sensibles.

Le lot comprend 34 véhicules de transport de troupes, trois pick-up double cabine et trois dépanneuses de type Iveco. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, fondée sur la responsabilité et le professionnalisme.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Tené Birahima Ouattara, a souligné : « Les Forces armées de Côte d’Ivoire prennent pleinement conscience de la responsabilité qui leur incombe et s’engagent à utiliser ces équipements pour la sécurité du pays. » La cérémonie a été marquée par la présence de l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Irichad Razaaly, de Mme Verena Vahland, venue de Bruxelles, et de plusieurs ambassadeurs des États membres. L’ambassadeur Razaaly a rappelé que l’UE avait mobilisé 15 millions d’euros en 2024 pour répondre aux besoins exprimés par les FACI, en matériel et formation.

De plus, il a précisé que cette dotation est financée par la Facilité européenne pour la paix, un budget directement abondé par les ministères de la Défense des États membres de l’UE. « Au-delà des frontières, vos frères d’armes reconnaissent vos besoins comme légitimes et prioritaires », a-t-il ajouté.