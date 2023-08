Côte d’Ivoire: les raisons de la pénurie et la flambée des prix des bouteilles de gaz dévoilées

- Publicité-

Depuis la mi-juillet, il y a une pénurie de gaz butane en Côte d’Ivoire et les prix ont augmenté dans certaines villes. Selon une source, cela est le résultat de la saison des pluies.

En effet, la Côte d’Ivoire connaît une pénurie de gaz butane. Les prix augmentent et les résidents de la ville rencontrent de plus en plus de difficultés pour remplir leurs bouteilles de gaz, qui sont essentielles à leur vie quotidienne. Selon nos informations, il y a une pénurie et une augmentation des prix des bouteilles de gaz butane en raison de la grande saison des pluies.

« Le gaz butane que nous revendons vient de l’Europe par bateau, par moment du Nigéria également. Lorsque le bateau arrive, il accoste à PETROCI. Chaque année, lorsqu’il pleut fortement, comme c’est le cas cette année, la marée monte. Ce qui a pour effet de faire tanguer les bateaux. Et comme c’est du gaz butane qui est à l’intérieur, les techniciens recommandent d’attendre que la marée baisse, afin de pomper le gaz et le mettre dans les sphères que vous connaissez.

Ainsi, pendant ce temps d’attente, vous convenez avec moi que les stocks de sécurité s’épuisent et c’est ce à quoi on a assisté cette année. Il y a donc eu une période de flottement de près de deux semaines, au cours de laquelle le gaz manquait sur le marché », a expliqué notre source.

Poursuivant, il affirme que » si le gaz manque, ce n’est pas du fait des revendeurs, c’est simplement parce que la marée haute a provoqué le problème. Cependant, il existe des malhonnêtes dans tous les milieux, ce qui a permis à certains revendeurs de bénéficier de la surenchère. »

Notons qu’une brigade de contrôle des prix du gaz butane a été mise en place dans le district d’Abidjan le lundi 21 août 2023.