Côte d’Ivoire: les prix du carburant et du gaz butane maintenus pour mars 2025

Les prix du super sans plomb et du gasoil restent fixés respectivement à 875 FCFA et 715 FCFA le litre pour la période du 1er au 31 mars 2025 sur l’ensemble du territoire ivoirien, selon une note d’information du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie.

Concernant le gaz butane, les tarifs restent inchangés par rapport au mois précédent. La bouteille de 6 kg est effectuée à 2000 FCFA, celle de 12,5 kg à 5 200 FCFA, tandis que les bouteilles de 15 kg, 17,5 kg et 25 kg restent respectivement fixées à 6 965 FCFA, 8125 FCFA et 11610 FCFA.

Ces ajustements mensuels des prix du carburant et du gaz butane s’inscrivent dans la dynamique des fluctuations du marché international.