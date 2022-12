Côte d’ivoire: les dernières nouvelles de l’humoriste Zongo après son accident de voiture

Le célèbre humoriste ivoirien Zongo a été victime d’un accident de circulation ce mercredi 21 décembre 2022 sur la route de Sinimatiali, une localité située dans le nord de la Côte d’Ivoire. Alors que les fans s’inquiètent énormément, l’humoriste a enfin donné de ses nouvelles.

Grosse frayeur pour l’humoriste Zongo qui a vécu une mésaventure ce mercredi. Le comédien et membre du mythique groupe humoriste Zongo et Tao a frôlé la mort après avoir été victime d’un accident de circulation. Dans la vidéo et les images qui circulent sur la toile, l’on y voit une partie de la voiture du comédien complètement abîmée.

Face à la panique que suscitent ces images depuis leur publication, l’humoriste est enfin sorti de son mutisme pour donner de ses nouvelles. »Je rends gloire à Dieu… En provenance de Sinimatiali, nous voici bloqués par accident de circulation, à Yamoussoukro. Dieu merci plus de peur que de mal. Merci aux sapeurs-pompiers de la ville. Merci aux agents de Police. Merci aux agents du CHR. Mr TAO et les autres membres de l’équipe vont bien grâce à Dieu. Dieu est Dieu… », a indiqué le président de l’Association des humoristes professionnels de Côte d’Ivoire dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Très vite, ce message rassurant de l’humoriste a suscité la réaction de plusieurs internautes. « Dieu soit loué de ce qu’il vous a protégés de la mort en cette fin d’année. Prompt rétablissement à vous », « Dieu merci il y a eu plus de peur que de mal. Reviens nous vite », peut-on entre autre lire dans les commentaires.