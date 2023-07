Côte d’Ivoire: le trafic ferroviaire suspendu, les raisons

- Publicité-

La SITARAIL annonce que le trafic ferroviaire a été suspendu en raison de fortes pluies tombées dans la région d’Ouangolodougou dans la nuit du 22 au 23 juillet 2023.

Selon un communiqué parvenu, ce lundi 24 juillet 2023, à BéninwebTV, « une digue de retenue d’eau, située à 200m de la voie ferrée, a cédé, libérant une importante quantité d’eau qui a emporté, sur son passage, des portions de remblai de la voie Ferrée ». La SITARAIL garantit que ses équipes techniques travaillent activement pour rétablir la voie ferrée dans les meilleurs délais.

Pour rappel, la Société internationale de transport africain par rail (ou SITARAIL) est une société basée à Abidjan, filiale de Bolloré Transport & Logistics opérant les chemins de fer en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. La société dispose d’une concession sur le réseau ferré de ces deux pays.

En janvier 2022, l’armateur MSC a annoncé reprendre la société mère de la Sitarail, de la Camrail et de la Benirail, Bolloré Africa logistics. De plus, en mars 2022, les autorités du Burkina Faso remettent en cause le contrat signé avec Bolloré Africa Logistics et dénoncent la mauvaise gestion du chemin de fer du pays par Sitarail.