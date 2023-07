Côte d’Ivoire : le pays suspend ses ventes à terme de cacao

- Publicité-

La Côte d’Ivoire a suspendu ses exportations de cacao pour la saison 2023-2024 après que de fortes pluies ont frappé le pays ces dernières semaines et inondé de nombreuses exploitations du plus grand producteur de cacao au monde, a déclaré le chef de l’organisme national de réglementation du cacao à Reuters jeudi 13 juillet.

En effet, les prix du cacao sont actuellement à des niveaux record en raison de problèmes d’approvisionnement, et l’arrêt des ventes est un coup dur pour le pays, qui représente 40 % des revenus d’exportation d’or brun, selon l’ONU.

Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du café et du cacao (CCC), a déclaré que les ventes avaient dépassé le million de tonnes avant la suspension. En outre, la fermeture touchera également des acheteurs tels que les grandes maisons de négoce de matières premières telles que Cargill et Olam et les fabricants de chocolat tels que Barry Callebaut, Hershey et Nestlé.

- Publicité-

En somme, la récolte principale de cacao devrait commencer à affluer dans les ports à partir d’octobre, a déclaré Yves Brahima Kone, ajoutant que la production devrait diminuer de manière significative : « Nous nous attendons à beaucoup moins de cacao dans la première partie de la récolte principale par rapport à cette saison. Nous espérons que la production de janvier à mars 2024 permettra d’équilibrer nos volumes, sinon, ce sera un problème. Nous avons arrêté les ventes il y a quelques jours parce que nous ne sommes pas certains d’avoir un volume suffisant pour couvrir la demande. »