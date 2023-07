Côte d’Ivoire : le pays lance une plateforme traçant la couverture des réseaux mobiles

- Publicité-

Ce mercredi 19 juillet 2023, l’Autorité de régulation des télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI), a lancé l’observatoire cartographique des données des réseaux de télécommunications, un nouvel outil de régulation.

Cette plateforme web, accessible via www.cartodonnees.artci.ci, a été présentée dans l’auditorium de l’ARTCI. Elle affiche une cartographie et des statistiques fiables de la répartition géographique et de l’accès aux services de télécommunications sur l’ensemble du territoire.

Ainsi, l’ARTCI met à la disposition des opérateurs de réseaux et des consommateurs l’Observatoire Cartographique des Données des Réseaux de Télécommunications, un outil qui donne au grand public plus de pouvoir d’intervention dans la régulation. Il permettra de connaître l’état de la couverture réseau des différentes technologies 2G, 3G, 4G utilisées par les opérateurs mobiles à travers le pays et pourra mieux informer les consommateurs sur leur choix.

Selon Lasme Mel Paul-Renée, responsable des études et projets à l’Artci, l’objectif est de permettre aux différents utilisateurs de consulter, partager et commenter facilement les données des infrastructures et services de télécommunication disponibles en différents lieux. En outre, l’outil fournit une cartographie dynamique et des statistiques fiables de la répartition géographique et de l’accès aux services de télécommunications sur l’ensemble du territoire permettant d’identifier et de visualiser les zones dites blanches.

Pour les utilisateurs, elle soulignera que l’observatoire cartographique permettra de changer leurs habitudes et de commenter la planification des réseaux téléphoniques, mais surtout de rendre compte du bon fonctionnement des opérateurs téléphoniques. De ce fait, les statistiques de l’ARTCI montrent qu’à la fin du premier trimestre 2023, le taux de pénétration du téléphone en Côte d’Ivoire est de 165% et l’internet mobile est de 88%, tandis que le taux de couverture géographique est estimé à 98% pour la 2G ; 97% pour la 3G et 91% pour la 4G.

À travers la création de cet observatoire cartographique, il s’agit de fournir au public et aux bailleurs de fonds des informations sur la couverture du réseau des différentes zones de la Côte d’Ivoire, a expliqué la directrice générale de l’ARTCI, Mme Touré Namahoua Bamba. Par la suite, elle fera remarquer, que ces informations, collectées auprès des acteurs du secteur, permettront aux consommateurs de faire des choix sur les opérateurs en fonction des zones dans lesquelles ils veulent se déplacer.