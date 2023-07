Côte d’Ivoire : le Parc des expositions d’Abidjan officiellement inauguré

- Publicité-

Le lundi 17 juillet 2023, le Vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Koné Tiémoko Meyliet, a assisté à l’inauguration officielle du Parc des Expositions d’Abidjan, à proximité de l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Le Parc des Expositions d’Abidjan se déploie sur un terrain d’une superficie totale de 30 hectares, structuré en trois phases. La phase I comprend le Palais des Congrès, qui est une salle polyvalente de 14 400 m² d’une capacité de 11 000 personnes, 5 000 assises et 6 000 debout, la Halle 1 (Salle d’exposition) de 7 200 m² d’une capacité de 640 stands d’exposition et une place Piazza avec un espace d’exposition extérieur de 11 000 m².

En plus de ces principales infrastructures, le Parc des Expositions d’Abidjan est doté d’un pavillon d’entrée comprenant une billetterie, un centre d’orientation, une administration, une salle de presse, un poste de secours (hygiène et sécurité), des toilettes, un service technique et logistique et espaces de restauration. Il dispose également de 800 places de parking.

- Publicité-

Pour la construction, l’État de Côte d’Ivoire a mobilisé un investissement de plus de 75 milliards de FCFA pour la première phase du projet répondant aux normes internationales.

Par ailleurs, le vice-président a déclaré que cette « réalisation majeure », qui s’inscrit dans le cadre du Programme national de développement (PND) 2021-2025, est une opportunité que le président Ouattara offre au secteur privé pour promouvoir les activités commerciales à grande échelle.

Selon M. Koné, ce joyau architectural contribuera à la transformation structurelle de l’économie en mettant en valeur le génie créatif et productif de la Côte d’Ivoire. Selon lui, le parc des expositions d’Abidjan est appelé à offrir au secteur privé toute sa capacité à jouer son rôle de levier de croissance économique. « La vision politique du président Alassane Ouattara prévoit, en bonne place, la création d’infrastructures modernes afin d’améliorer la compétivité de l’économie et de favoriser l’investissement national et étranger en Côte d’Ivoire », a-t-il confié

- Publicité-

Poursuivant, le représentant du chef de l’État a passé en revue toutes les réalisations dont la nouvelle zone industrielle qui répond aux normes internationales. « Toutes ses réalisations permettent de consolider, de positionner de la Côte d’Ivoire comme moteur de l’économie sous régionale. Elles constituent des atouts indéniables pour notre économie en vue de tirer le plus grand bénéfice de l’intégration économique sous régionale et continentale », ajoute-t-il.

Notons que ce Parc des Expositions d’Abidjan est le plus grand de l’Afrique subsaharienne Francophone et de l’Afrique de l’Ouest.