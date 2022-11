Côte d’Ivoire: le groupe zouglou « les patrons » explique son absence au Primud 2022

De passage dans les locaux de la radio Fréquence 2, le groupe Zouglou « les patrons » s’est finalement prononcé sur les raisons qui expliquent leur absence à la cérémonie de Primud qui s’est déroulée ce dimanche 06 novembre 2022.

Classé désormais dans le cercle restreint des groupes zouglou les plus en vogue, les deux membres du groupe « Les Patrons« , ont réussi à marquer l’année 2022 d’une empreinte indélébile à travers la célébration de leur 20 ans de carrière. En marge de cet évènement, le duo a en effet enchainé plusieurs concerts non seulement en Côte d’Ivoire mais aussi au Zenith de Paris. En plus de ces concerts à guichets fermés, « les patrons » ont raflé plusieurs distinctions comme le Prix éléphant Zouglou d’or.

Malgré tous ces exploits, les fans du duo ont été surpris de remarquer ce dimanche l’absence notoire des deux artistes qui ont brillé tout au long de cette année. Un sujet sur lequel, le groupe est finalement revenu lors de leur passage dans l’émission carrefour weekend sur la radio fréquence2.

Interrogé sur les raisons qui sous-tendent leur absence à la grande messe de la culture Ivoirienne, Primud 2022 qui s’est déroulée ce dimanche, le duo a clairement fait savoir qu’il n’a pas été associé à cet évènement. « C’est juste que nous n’ avons pas été nominés. Ce sont les organisateurs qui décident des choix« , a fait savoir le groupe zouglou.

« Nous comptons à notre actif une trentaine de distinctions. Nous sommes chevaliers dans l’ordre du mérite. Nous nous sommes produits dans toutes les salles ici à Abidjan et même dans certains pays de la sous-région. Avant le Zenith de Paris, il y’a quelques années nous avons donné un concert au cabaret s@uvage qui est aussi une grande salle de spectacle française. Nous avons presté dans plusieurs pays Européens« .

« En 20 ans de carrière Dieu nous a fait beaucoup de grâces. Donc nous ne pouvons pas nous plaindre parce que nous n’avons pas été nominés au Primud. Les choses se font selon les ressentiments des gens. Molare est notre frère. Si notre nom n’a pas figuré cette année parmi les nominés du primud cela se fera peut-être aux prochaines éditions.. », a déclaré le duo.