Côte d’Ivoire: le gouvernement suspend l’exportation des produits vivriers

Dans une note commune en date du 15 janvier 2024, le Gouvernement ivoirien à travers les ministres du Commerce et de l’Industrie, de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières ainsi que celui des Finances et du Budget, suspend l’exportation des produits alimentaires, pour une durée de six (6) mois.

Dans une note adressée aux importateurs et exportateurs, le Ministre du Commerce et de l’industrie, Souleymane Diarrassouba, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, Etienne Adjoumani Kouassi Kobenan et le Ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, annoncent la suspension temporaire d’exportation des produits vivriers. Les membres du Gouvernement relèvent que conformément au décret n°2022-168 du 09 mars 2022 instituant une autorisation préalable à l’exportation de tout produit vivrier, l’exportation des produits vivriers est suspendue pour une période de six (6) mois, à compter de la date de signature du présent document.

« Cette mesure vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers, à l’effet de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d’Ivoire. Tout manquement à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi », ont déclaré les autorités ivoiriennes. Au titre des produits vivriers concernés par cette mesure, il y a le Manioc, l’Igname, le Maïs, le Riz, le Mil, le Sorgho, le Fonio, la Graine de palme, la Banane plantain, le Piment, l’Aubergine, la Tomate, le Gombo, l’Attiéké et bien d’autres.