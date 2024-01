Côte d’Ivoire: le gouvernement facilite le retour de 157 Ivoiriens du Niger

- Publicité-

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’Etat ivoirien a pris les dispositions idoines et a rapatrié 157 Ivoiriens du Niger, indique un communiqué officiel en date du jeudi 11 janvier 2024.

Le gouvernement ivoirien a rapatrié en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10 janvier 2024, 157 Ivoiriens du Niger, soit 150 hommes et sept femmes. C’était en présence du directeur général de la Diaspora, Gaoussou Karamoko.

« Notre rôle est de permettre à ces personnes de reprendre goût à la vie. L’idée est de les aider à se reconstruire. Depuis 2013, ceux qui reviennent sont réinsérés par l’OIM et par d’autres structures. Aujourd’hui, nous pensons à un programme d’aide à la réinsertion durable car il y’a des gens qui viennent et qui repartent », a souligné Gaoussou Karamoko, selon un communiqué du gouvernement.

Après l’accueil à l’aéroport d’Abidjan, les passagers ont été soumis à une vérification de leurs documents de voyages par les services de la Sûreté et transportés à l’Institut national de la Jeunesse et des sports (INJS), à Marcory. Sur place, des dispositions sont prises pour leur permettre de passer deux nuits en vue de leur prise en charge médicale et psychologique.

À leur sortie, chacun bénéficiera de 160 000 FCFA pour entrer en famille en attendant d’être contacté pour bénéficier de l’aide de l’Etat.

Pour le chef de mission de l’OIM, Preux David, la plupart des migrants sont des jeunes de 25 ans. Ils étaient en route pour l’Europe via la Méditerranée.