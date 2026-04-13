Côte d’Ivoire : le Fonds OPEP pour le développement international annonce 500 millions USD pour soutenir le PND 2026

Le Fonds OPEP pour le développement international a annoncé, le 9 avril 2026, une enveloppe de 500 millions de dollars (environ 280 milliards FCFA) destinée à financer des projets prioritaires en Côte d’Ivoire sur les trois prochaines années, en appui au Programme national de développement (PND) 2026-2030 du pays.

L’annonce a été communiquée officiellement par le gouvernement ivoirien le 10 avril dans un communiqué décrivant ce financement comme un soutien ciblé à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale visant la transformation structurelle de l’économie et l’amélioration des conditions de vie des populations.

La décision a été rendue publique à l’issue d’une audience tenue à Abidjan entre le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, et Mahmoud Khene, directeur Afrique du Fonds OPEP pour le développement international. Les deux parties ont examiné l’utilisation de cette enveloppe au titre des projets jugés prioritaires pour la période 2026‑2028.

Axes de coopération et priorités d’utilisation des fonds

Selon les éléments partagés lors de la rencontre, le financement doit principalement soutenir des investissements dans les infrastructures, les secteurs productifs et des programmes à fort impact social. Le gouvernement ivoirien place ces interventions au cœur du PND 2026-2030, qui vise à accélérer la croissance et la transformation économique du pays.

Trois axes de coopération ont été retenus pour améliorer l’efficacité opérationnelle du partenariat : une meilleure coordination entre le Fonds OPEP et les ministères sectoriels concernés ; l’amélioration des taux de décaissement des financements ; et une articulation plus étroite entre les financements internationaux et les marchés financiers locaux. Ces pistes visent à assurer une mise en œuvre plus rapide et une plus grande complémentarité des ressources mobilisées.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a rappelé la place stratégique du Fonds OPEP dans la mobilisation de financements extérieurs au service du développement national, en insistant sur la nécessité d’optimiser l’impact de chaque dossier financé. Il a souligné l’ambition d’améliorer la coordination administrative, d’accélérer les procédures de décaissement et de veiller à l’alignement avec les instruments financiers nationaux.

De son côté, le directeur Afrique du Fonds OPEP, Mahmoud Khene, a confirmé l’engagement de l’institution à soutenir des projets conformes aux priorités du PND et à travailler avec les acteurs locaux pour faciliter le déploiement des ressources. Les discussions ont porté sur les modalités pratiques de mise en œuvre et sur les indicateurs qui permettront de suivre l’exécution des financements.

Le communiqué gouvernemental publié le 10 avril précise que cette enveloppe de 500 millions de dollars couvrira des interventions programmées sur trois années consécutives, sans détailler pour l’instant la répartition sectorielle exacte ni le calendrier précis des décaissements