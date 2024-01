Côte d’Ivoire : le corps sans vie d’une fillette retrouvée sans tête

- Publicité-

Le mardi 23 janvier 2024, le corps inerte d’une fillette, âgée de 5 ans, a été découvert dans la commune d’Anyama, plus précisément dans le quartier Zonsonkoi extension.

La tragique nouvelle a profondément affecté les proches de la fillette. La défunte, disparue depuis le dimanche 14 janvier aux environs de 18 heures, a finalement été retrouvée sans vie le mardi 23 janvier 2024, dans le quartier Zonsonkoi extension d’Anyama.

Selon les informations disponibles, la famille Traoré menait une existence paisible dans le quartier Zonsonkoi extension d’Anyama en compagnie de la petite Traoré Lourgo Santa. Le jeudi 18 janvier 2024, vers 18 heures, les parents ont constaté l’absence de la fillette âgée de 5 ans à la maison. Prise de panique, la famille a parcouru les rues à sa recherche et a ensuite signalé sa disparition au commissariat. Un communiqué a été diffusé, et les forces de l’ordre ont ouvert une enquête. De plus, les médias locaux ont été informés de l’incident afin de le diffuser largement.

Le mardi 23 janvier 2024, la police a contacté les parents pour les inviter à identifier le corps d’une fillette décapitée, jetée dans un trou à Rema. C’est un choc douloureux pour les parents , qui ont reconnu leur fille atrocement assassinée, la tête ayant été emportée. Le reste du corps a été inhumé, et une enquête a été lancée par les autorités. Cette découverte a plongé la communauté locale dans un profond état de choc.