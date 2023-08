Côte d’Ivoire: le corps sans vie d’une fille découvert en pleine rue

Une jeune fille âgée de 14 ans a été retrouvée tôt le matin du lundi 28 août 2023 dans le quartier Broukro 3 barrage de Bouaké, situé au centre de la Côte d’Ivoire.

En effet, une adolescente nommée Koffi Amoin Samira Esther, âgée de 14 ans, a été découverte décédée dans des circonstances tragiques. Elle serait décédée le dimanche soir, mais son corps sans vie n’a été découvert que le lendemain. Selon Igbeke.com, la jeune fille avait quitté la maison familiale une semaine avant la tragédie.

« Depuis le mardi 22 août 2023, notre fille n’a plus jamais remis les pieds à la maison. Nous avions mené des recherches tant sur les réseaux sociaux qu’auprès des autorités policières, malheureusement ces démarches se sont avérées infructueuses jusqu’à hier lundi ou nous avions appris que son corps a été retrouvé à Broukro 3. Nous y sommes rendus et avions effectivement pu l’identifier », a raconté Roland Angahi, le père de la défunte.

Bien que les circonstances exactes de la disparition tragique de l’adolescente soient encore inconnues, cette disparition suscite une nouvelle fois l’inquiétude des habitants qui ont déjà été témoins de crimes similaires il y a quelques années. De plus, la jeune fille sera enterrée ce mercredi 30 août 2023. Notons que la police a commencé une enquête dans le but de faire la lumière sur ce drame et de trouver le ou les responsables de cette atrocité.