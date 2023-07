Côte d’Ivoire : le corps sans vie d’un homme de 70 ans découvert dans un bas-fond

- Publicité-

Le 14 juillet 2023, dans le village de Dokpodon à Grand-Lahou, le corps sans vie d’un septuagénaire a été découvert dans un bas-fond.

Afin de mieux comprendre ce qui s’est passé, Yao Camille, une connaissance de l’infortuné, explique : « Inquiets de l’absence du septuagénaire jusqu’à 19 heures, nous sommes allés à sa recherche pour le retrouver dans un bas-fond dans sa plantation, gisant dans une marre de sang avec des ouvertures à la nuque puis au front ».

Après un constat d’usage de la Gendarmerie nationale, le corps a été évacué à la morgue de Fresco par les pompes funèbres. Pour rappel, Assouman Kouame, le défunt, s’était rendu dans sa plantation à quelques mètres du village comme à l’accoutumée.

- Publicité-

Malheureusement, il ne reviendra plus à la maison, laissant ainsi derrière lui une veuve et plusieurs enfants inconsolables. Notons qu’une enquête est ouverte par la Gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire dans le but d’élucider cet homicide.