Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo veut se remarier avec Nady Bamba

Le président du PPA-CI, Laurent Gbagbo, qui a officiellement divorcé avec Ehivet Simone depuis le 29 juin 2023, se prépare à se marier avec sa compagne Nady Bamba.

Selon Africa Intelligence, l’ancien chef d’État ivoirien s’est pleinement préparé pour son mariage avec sa compagne Nady Bamba. Ils souhaitent maintenant terminer la liste des invités pour le mariage, qui devrait se tenir en Côte d’Ivoire, après s’être mariés traditionnellement en 2021.

Laurent Gbagbo, qui était marié et ne pouvait pas se marier avec une autre personne, a été patient en attendant la décision de la justice qui a déclaré son divorce en juin dernier. Ange Rodrigue Dadjé, l’avocat de Simone Ehivet, a annoncé par voie de presse que « le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de madame Simone. »

Il convient de noter que la date officielle de la cérémonie de mariage reste inconnue pour le moment. Pour rappel, le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo est revenu en Côte d’Ivoire pour s’engager dans la réconciliation nationale après une absence de 10 ans.