Côte d’Ivoire : l’animatrice Khady Touré citée dans une affaire de film X

Ce vendredi 18 août 2023, la célèbre animatrice et productrice ivoirienne Khady Touré fait face à une nouvelle polémique concernant une affaire de film X.

Réputée pour son talent aux multiples facettes, Khady Touré est aujourd’hui l’une des productrices ivoiriennes les plus recherchées et visitées. La belle animatrice de NCI révèle une proposition assez choquante d’un de ses abonnés.

Ce dernier lui a proposé de faire un film X, car c’était son destin et sa passion. C’est pourquoi il a courtisé son talent de productrice pour ce projet. « Bonjour ma star. Je suis Wilfried et je veux être un acteur de film X. Je sais que ce n’est pas ton domaine, mais s’il te plaît, crée une maison de production de film X, car nous sommes nombreux à vouloir le faire et nous sommes extrêmement compétents. Je sais que c’est que c’est mon destin d’être acteur X. Aide-moi la distinguée. » Une proposition qui l’a tellement surprise qu’elle a décidé de révéler ce qu’ils avaient échangé.

Khady Touré, de son vrai nom Touré Kadijata, est une actrice ivoirienne née le 13 septembre 1988 à Bouaké. L’animatrice, née dans une famille musulmane, a célébré son mariage religieux avec Fatiga, opticien de formation, le 5 octobre 2017.

