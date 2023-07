Côte d’Ivoire: lancement à Man de l’opération « Vacances sécurisées 8 »

Le jeudi 27 juillet 2023, le secrétaire général 1 de la préfecture de Man, Ouattara Yacouba, a lancé la 8e édition de l’opération « Vacances sécurisées » dans ladite ville.

Cette opération, qui a commencé dans tout le territoire, se poursuivra tout au long des vacances, une période de déplacement massif des populations et d’organisation d’activités variées. « Pour cette édition, c’est vacances sécurisées numéro 8, et à titre de rappel, quand c’est le temps des vacances, nous migrons « d’opération épervier » à « opération vacances sécurisées ». Vacances sécurisées n’est rien d’autre que ce que nous faisons au quotidien, mais cette fois renforcé puisqu’en temps de vacances, c’est beaucoup d’autres personnes mal intentionnées qui s’ajoutent à ceux que nous côtoyons au quotidien », déclare le préfet de police, Ouattara Dongi Brahima.

Pour cette édition, un effectif de plus de 3 500 membres des forces de défense et de sécurité ont été déployés dans toute la région pour ramener la paix aux populations. « Je voudrais vous remercier, la tâche certes n’est pas facile, il est vrai, mais comme le préfet de police a rappelé et c’est souvent déplorable qu’à l’occasion des vacances où nous pensons mener des vacances saines, c’est le moment malheureusement où il y a des cas de vols », a déploré le secrétaire général 1 de la préfecture.

M. Ouattara a encouragé les forces présentes à mener à bien cette mission avec dévouement et courage pour des vacances saines dans toute la zone du Tonkpi, à commencer par le département de Man. « Nous vous encourageons en tant qu’autorité, nous vous félicitons afin que la mission que vous menez pour nous soit bien exécutée (…), que Dieu vous accompagne dans cette mission et que tout se passe bien et que ces vacances se déroulent dans des conditions saines », poursuit-il.

Suite au lancement de l’opération « vacances sécurisées », des hommes armés devront traverser les zones génératrices de criminalité de toute la ville et des zones environnantes lors des patrouilles de jour et de nuit, garantissant aux populations une rentrée paisible et tranquille, bien préparée.