Côte d’ivoire: l’actrice Adrienne Koutouan élevée au rang de Docteur Honoris Causa

L’actrice Adrienne Koutouan, figure emblématique du cinéma et du théâtre en Côte d’Ivoire, a été élevée au titre prestigieux de Docteur Honoris Causa lors de la 3e édition de « Bonjour Paris 2023 » qui s’est tenue le samedi 06 mai 2023 en France.

Après l’international ivoirien Didier Drogba, une autre figure ivoirienne est faite Docteur Honoris Causa. Cette distinction honorifique, décernée par une université ou une faculté, vient d’être attribuée en effet à l’actrice Adrienne Koutouan pour son travail exceptionnel dans le domaine de la culture.

Adrienne Koutouan, qui a fait ses débuts au théâtre avec la troupe africaine Fétiche éburnéen, a su se faire une place de choix dans le monde du spectacle grâce à son talent et son dévouement. Elle est notamment connue pour son rôle d’héroïne dans l’émission populaire « Faut pas fâcher », qui a rencontré un immense succès auprès du public.

La comédienne ivoirienne a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière, témoignant de la reconnaissance de ses pairs et de son public. En 2022, elle a été distinguée meilleure artiste comédienne Afrique de l’Ouest et de toute l’Afrique au festival de Pabbah (Nigeria), et meilleure artiste comédienne au festival international du court métrage (FICA) en 2004. Elle a également remporté l’Étalon d’or au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en 2006 avec la série « Quand les éléphants se battent ».

Par ailleurs, l’actrice a également été élevée au rang d’officier de l’ordre du mérite culturel lors de la célébration de ses 30 ans de carrière, le 30 mars 2019, par l’ancien ministre de la Culture, Maurice Kouakou Bandama. Elle a également reçu le prix d’excellence Arts vivants en novembre 2021, ainsi que le prix Dycoco 2023 lors de la 4è édition du festival, tenu du 15 au 20 mars 2023, à Abidjan.

Cette nouvelle distinction de Docteur Honoris Causa et le trophée d’honneur de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) viennent couronner une carrière exceptionnelle et témoignent de la reconnaissance de ses pairs pour l’engagement d’Adrienne Koutouan dans la promotion de la culture ivoirienne et africaine.

