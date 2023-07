Côte d’Ivoire : la SYNAREP-CI fait une doléance au président Ouattara

Le SYNAREP-CI, le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d’Ivoire, a organisé un séminaire de formation à Abidjan-Yopougon le samedi 29 juillet 2023, en demandant au président Alassane Ouattara, la revalorisation du prix des produits agricoles.

Cet atelier a été organisé pour former 36 délégués régionaux et 14 membres du Bureau Exécutif National sur la mise en œuvre effective des projets d’électrification des ménages ruraux par les panneaux solaires et de revitalisation des plantations par des engrais biostimulants.

En effet, le SYNAREP-CI prend l’initiative d’apporter des solutions concrètes à certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les planteurs dans les régions rurales de Côte d’Ivoire. Une initiative bénéfique étant donné les difficultés qui affectent le secteur agricole.

Le premier objectif du projet est de résoudre les problèmes d’électricité dans les villages, les campements et les hameaux où vivent les planteurs. Aussi, le développement des zones rurales dépend de l’accès à l’électricité, qui peut améliorer les conditions de vie des agriculteurs en leur permettant d’avoir accès à des équipements électriques, à l’éclairage et à d’autres services essentiels.

Au cours du séminaire, le secrétariat général du SYNAREP-CI a souligné l’importance du rôle des délégués régionaux dans la réussite de la mise en œuvre des projets d’électrification des ménages ruraux. Ces derniers seront cruciaux pour mettre en place des initiatives visant à fournir une énergie fiable et propre aux régions agricoles tout en informant les communautés locales des avantages des engrais biostimulants pour des récoltes plus saines et abondantes.

Le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d’Ivoire se concentre sur la réduction de l’utilisation des engrais chimiques, qui sont souvent responsables de nombreuses maladies, dans le deuxième volet du projet. En effet, l’introduction d’engrais biostimulants est une avancée significative vers l’agriculture durable.

Le Secrétaire Général National du SYNAREP-CI, Valentin Koulahi, met l’accent sur l’importance des engrais biostimulants. « L’utilisation de l’Engrais biostimulant de sol permettra de cultiver des produits bio à moindre coût, tout en améliorant la productivité agricole. Offrant ainsi aux planteurs, la possibilité de gérer efficacement leurs ressources », explique-t-il.

Par ailleurs, le chef du SYNAREP-CI a exprimé son désir que les mesures satisfaisantes pour les planteurs soient annoncées dans son discours du 6 août prochain. « Monsieur le président de la République, sachez que désormais, nous planteurs de Côte d’Ivoire, avons décidé de prendre nos responsabilités. Nous avons le 22 juillet 2023 organisé une journée nationale des planteurs de Côte d’Ivoire au cours de laquelle monsieur le président, nous avons demandé à ce que cette année, nous puissions obtenir une revalorisation du prix de nos produits agricoles. Nous demandons à ce que dans votre discours du 6 août prochain, veille de l’indépendance de la République de Côte d’Ivoire, nous planteurs aimerions bénéficier aussi des avantages que vous avez attribués à tous ces fonctionnaires de Côte d’Ivoire lors de votre discours de 2022. Cette année, nous voulons qu’elle soit une année des planteurs de Côte d’Ivoire », a martelé Valentin Koulahi.

Enfin, le SYNAREP-CI s’efforce de relever le défi de la revalorisation des planteurs en Côte d’Ivoire à travers des initiatives. Pour ce syndicat, la réussite de ces divers projets dépendra de l’engagement et de la coopération de tous les acteurs impliqués, des décideurs aux planteurs eux-mêmes, mais un pas vers un avenir meilleur a été franchi.