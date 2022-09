Côte d’Ivoire: La sœur de Serey Die fait de nouvelles révélations sur sa relation avec Josey et Aline

Les réactions continuent de se multiplier à propos de la fameuse affaire Serey Die et Josey. Une jeune femme qui vient de se présenter comme la sœur cadette de l’ancien footballeur a fait de nouvelles révélations croustillantes dans une vidéo devenue virale sur la toile.

La relation amoureuse entre l’international Ivoirien Serey Die et la chanteuse Josey fait à nouveau le chou gras des réseaux sociaux. Exaspérée par les critiques des internautes à son égard, Josey a finalement craqué il y a quelques jours au point d’envoyer une cinglante réplique qui suscite des réactions mitigées sur la toile.

Face au scandale que provoque le bras de fer qui prévaut actuellement entre Josey et certains de ses abonnés, une femme affirmant être la sœur cadette de Serey Die vient de s’inviter dans le débat. Dans une vidéo qui fait le tour du Web, cette dernière a pris position en essayant d’expliquer à l’opinion publique que Josey n’est pas la principale cause de la rupture entre son frère et sa femme légale Aline.

« Aline était dans le foyer et il y a eu une première bagarre mais elle n’a pas levé le petit doigt alors que tout le monde se battait à ses côtés. Moi-même, en tant que femme, si un homme me fait cela, ça ne va pas me plaire. Mais quand on aime son mari, on se bat pour le récupérer. Avant Josey, Serey Dié a eu un enfant en France avec une autre femme. Mais cela n’a pas gêné Aline. Avec Aline, c’était fini et elle le savait. C’est pour cela qu’elle ne réagit pas. Si elle s’était battue et avait tapé du point sur la table, les choses auraient été peut-être en sa faveur », a-t-elle indiqué.

La sœur précise ensuite qu’elle fait partie de ceux qui ont encouragé l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a officialisé sa relation avec Josey. « J’ai demandé à mon frère d’officialiser sa relation avec Josey parce que je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer. C’était fini avec Aline. Il a eu un enfant avec une dame qu’il a reconnu pendant qu’il était toujours avec Aline. Il y a des enfants même qu’il n’a pas reconnus mais quand on les regarde, c’est sa photocopie. Donc même si Josey ne voulait pas de lui, il ne serait pas retourné avec Aline parce qu’il était déjà parti. Je salue le courage de Josey qui a accepté qu’on la traite de tous les noms à cause de cet amour », a-t-elle poursuivi.

La sœur de Serey Dié n’a pas fini sa vidéo sans avoir adressé un message à tous ceux qui insultent Josey notamment les femmes. « Je parle aux femmes qui défendent Aline parce qu’elle a fait 5 enfants avec Serey Dié. Je veux leur dire qu’on ne reste pas dans un foyer par pitié. Josey a demandé pardon mais vous appelez le karma contre elle. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il est resté avec Aline un moment par reconnaissance parce qu’elle a été là au moment où il n’était rien, mais il n’en pouvait plus de se cacher. Vous la traitez de tous les noms, mais vous oubliez que Josey fait le bonheur de Serey Dié aujourd’hui », déclare-t-elle.