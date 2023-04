Côte d’Ivoire: la date des élections municipales et régionales annoncée

- Publicité-

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi que les élections municipales et régionales auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Les électeurs seront appelés à élire des conseillers régionaux et municipaux dans 31 régions et 200 communes du pays. La décision de fixer cette date a été prise lors du conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Initialement prévues pour octobre 2023, les élections municipales et régionales ont été avancées en raison de la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier et février 2024 en Côte d’Ivoire. Elles auront lieu le samedi 2 septembre 2023. Le gouvernement ivoirien souhaite ainsi permettre aux nouveaux élus locaux de prendre leur poste avant la compétition de football africain qui aura lieu dans le pays.

L’annonce de la nouvelle date des élections, a été accueillie favorablement par les partis politiques ivoiriens qui ont salué cette décision. Les dernières élections locales ont eu lieu en 2018 et ont été remportées par le parti, le Rassemblement des Républicains. Ces prochaines élections sont donc attendues avec impatience par les différents partis politiques qui espèrent obtenir un succès électoral.