Côte d’Ivoire: la Cour d’appel confirme la perpétuité pour Guillaume Soro

La Cour d’appel d’Abidjan a confirmé lundi, la condamnation à la prison à vie qui plane sur la tête de Guillaume Soro. Il est accusé de tentative d’atteinte à la sûreté de l’État ainsi que plusieurs de ses proches qui ont vu leur condamnation de 20 ans de prison ferme confirmée.

Actuellement en exil, Guillaume Soro, poursuivit pour « complot » et « tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat », ainsi que 9 de ses coaccusés ont été condamnés par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a confirmé la dissolution de Générations et peuples solidaires (GPS), la formation politique de Guillaume Soro.

Il leur est également reproché par la justice d’avoir tenté de dissimuler et tenter de faire disparaître dans la nature des armes de guerre peu avant le retour manqué en Côte d’Ivoire de leur patron Guillaume Soro en Décembre 2019.

Dans son verdict, la cour a confirmé la condamnation qui plane sur Guillaume Soro, maintenu la condamnation à 20 ans de prison ferme de 9 de ses coaccusés et a décidé d’acquitter deux de ses coaccusés (Félicien Sékongo et Alain Lobognon). Suite au verdict de ce lundi, Guillaume Soro et ses coaccusés pourraient saisir la Cour de cassation. Ils disposent d’un délai de 15 jours.

Pour rappel, Guillaume Soro avait été condamné à la perpétuité le 23 juin 2021, alors que 11 autres prévenus écopaient de peines allant jusqu’à 20 ans de réclusion.