Côte d’Ivoire: la cérémonie d’inauguration du 5ème Pont reportée

La Direction Générale du Protocole d’État a informé les Corps Constitués du report de la cérémonie d’inauguration du Pont reliant les communes du Plateau et de Cocody suite au décès d’Henri Konan Bédié.

Selon la note d’information qui a été envoyée à BÉNIN WEB TV, ce report est le résultat de la période de deuil décrétée suite au décès de l’ancien président de la République de Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, le mardi 1er août 2023 à Abidjan. Aussi, le gouvernement a décrété un deuil de 10 jours du 2 au 11 août 2023, pendant lequel les drapeaux de la Côte d’Ivoire seront en berne sur tout le territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques de la Côte d’Ivoire à l’étranger.

Pour rappel, la cérémonie d’inauguration du pont qui relie les communes de Cocody et du Plateau, qui mesure 630 mètres de long et comprend 200 mètres de haubans, était prévu le jeudi 3 août 2023 en présence du chef de l’État et de plusieurs autres personnalités.