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Côte d’Ivoire : la BIDC accorde 10 milliards FCFA à la BHCI pour le logement et l’immobilier

La Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (BIDC) et la Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) ont signé, le 2 septembre 2026 à Abidjan, un accord de financement de 10 milliards de FCFA destiné à soutenir le logement et à renforcer l’accès aux ressources financières des PME et PMI de la chaîne de valeur immobilière en Côte d’Ivoire. La ligne de crédit avait été approuvée le 6 juillet par le conseil d’administration de la BIDC, réuni en sa 99e session ordinaire.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Côte d’Ivoire : la BIDC accorde 10 milliards FCFA à la BHCI pour le logement et l’immobilier
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« Cet accord contribuera à élargir l’accès au financement du logement et à soutenir la croissance des PME », a déclaré le président de la BIDC, George Agyekum Donkor, cité dans un communiqué conjoint des deux institutions. Le président du conseil d’administration de la BHCI, Soungalo N’Golo Coulibaly, a qualifié cet accord d’« étape majeure » pour le financement de l’habitat dans le pays.

Les fonds permettront à la BHCI d’accroître sa capacité de financement en faveur des promoteurs immobiliers, des entreprises du bâtiment et des fournisseurs de matériaux, alors que la Côte d’Ivoire fait face à un déficit persistant de logements lié à une urbanisation rapide, notamment dans le Grand Abidjan.

L’opération s’inscrit dans la stratégie GRO (Croissance, Résilience et Optimisation) de la BIDC, dont l’institution affirme qu’elle vise à stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer durablement les conditions de vie dans les pays membres de la Cedeao.

La BHCI, acteur clé du financement du logement en Côte d’Ivoire

La Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire est un établissement spécialisé dans le financement du logement, chargé d’accompagner les promoteurs et les ménages dans l’accès au crédit immobilier. Selon la BIDC et la BHCI, cette nouvelle ligne de crédit doit également contribuer à consolider la transformation en cours de la banque ivoirienne, sans que les deux institutions ne communiquent de calendrier précis de décaissement des fonds.

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