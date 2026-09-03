Côte d’Ivoire : la BIDC accorde 10 milliards FCFA à la BHCI pour le logement et l’immobilier

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a signé, le 2 septembre 2026, un accord de financement de 10 milliards de FCFA avec la Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (BHCI). Cette ligne de crédit doit permettre à la BHCI de renforcer le financement du logement et l’accès aux ressources financières des petites et moyennes entreprises (PME) et industries (PMI) actives dans la chaîne de valeur immobilière du pays.

L’accord a été signé par le président de la BIDC et de son conseil d’administration, George Agyekum Donkor, et par le président du conseil d’administration de la BHCI, Soungalo N’Golo Coulibaly, selon des informations relayées par l’Agence Ecofin, Financial Afrik et Sika Finance.

Le financement vise à répondre au déficit persistant de logements en Côte d’Ivoire, dans un contexte d’urbanisation rapide. Il doit permettre à la BHCI d’accroître sa capacité de financement en faveur des ménages ainsi que des entreprises de la construction, de la promotion immobilière, des travaux publics et des services connexes.

Cette opération avait été approuvée le 6 juillet 2026 par le conseil d’administration de la BIDC, réuni en sa 99e session sous la présidence de George Agyekum Donkor, avant d’être formellement signée deux mois plus tard entre les deux institutions.

Une opération inscrite dans la stratégie de la BIDC

Ce nouveau financement s’inscrit dans la stratégie Croissance, résilience et optimisation (GRO) de la BIDC, qui privilégie les investissements dans les infrastructures, le capital humain et le secteur privé au sein des quinze États membres de la CEDEAO.

La BIDC est l’institution financière de développement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Elle finance des projets d’infrastructures et soutient le développement du secteur privé dans ses pays membres.

La BHCI, institution ivoirienne spécialisée dans le financement de l’habitat, avait déjà été distinguée par le passé pour son engagement dans ce secteur. L’accord du 2 septembre doit lui permettre d’élargir son offre de crédit à un plus grand nombre de porteurs de projets immobiliers, des ménages aux entreprises du bâtiment.