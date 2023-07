Côte d’Ivoire : la BHCI distinguée pour son engagement dans le financement du logement

- Publicité-

Lors de la 4e édition du Forum international du logement social, économique et de standing (FILOSES) 2023 organisés à Abidjan-Plateau le lundi 17 juillet 2023, la Banque de l’habitat Côte d’Ivoire (BHCI) a reçu une distinction pour son engagement dans le financement du logement en Côte d’Ivoire.

En effet, la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de CI (CNPCCI), dirigée par Siriki Sangaré, son président et certains membres de la faîtière, a accordé cette distinction à AB communication, dirigée par Amos Beonaho.

En outre, c’est une reconnaissance des actions de la banque en faveur de la promotion du logement en Côte d’Ivoire par son financement à travers des crédits promoteurs qu’elle accorde aux acteurs de l’immobilier et des crédits acquéreurs qu’elle accorde aux usagers, faisant de cette institution bancaire une référence pour le pays. « Cette banque émérite s’est engagée à faire du crédit immobilier souple et rentable, une réalité pour d’innombrables hommes et femmes en Côte d’Ivoire, ainsi que pour les constructeurs et promoteurs immobiliers », a fait savoir Siriki Sangaré, en exprimant son souhait que la BHCI poursuive son engagement envers les acteurs du logement en Côte d’Ivoire.

- Publicité-

Par ailleurs, Il a encouragé la banque et l’a invitée à avancer pour le bien-être des acteurs de l’immobilier en Côte d’Ivoire, ainsi que pour toutes les personnes désireuses de bénéficier de son soutien financier en matière de crédits acquéreurs et promoteurs. « Je suis honorée avec tout le comité de direction ici réuni pour cette distinction faite à notre institution bancaire en ce jour. C’est la preuve de ce que nos actions sont appréciées à leur juste valeur par les acteurs de l’immobilier que vous représentez ainsi que les citoyens Ivoiriens. », a affirmé la directrice générale de la BHCI, Eliane Yacé.

Elle a félicité l’équipe de la banque, composée du comité de direction et de tous les agents, pour leurs efforts pour continuer à fournir du financement du logement en Côte d’Ivoire. Notons que la mission principale de la BHCI est de financer l’immobilier en Côte d’Ivoire. Ensuite, elle s’est engagée à rendre le crédit immobilier souple et rentable, une réalité pour d’innombrables hommes et femmes, ainsi que pour les constructeurs et promoteurs immobiliers.