Côte d’ivoire: Khady Touré réagit enfin aux rumeurs sur sa relation avec Cheik Yvhane

Les récentes rumeurs circulant sur une supposée relation amoureuse entre l’actrice ivoirienne Kadhy Touré et Cheik Yvhane, présentateur de l’émission « La télé d’Ici » sur NCI, ont suscité de vives spéculations et interrogations. Aujourd’hui, Kadhy Touré a décidé de prendre la parole pour mettre fin à toutes les suppositions et clarifier la situation.

Reconnue pour son talent indéniable, la célèbre animatrice et actrice ivoirienne Kadhy Touré a su captiver les spectateurs à travers des rôles remarquables dans des films tels que « Signature », « Obsession extrême », « Brouteur.com » et « L’Interprète 2 ». En plus de sa carrière cinématographique, elle est à la tête de sa propre maison de production, Brown Angel Entertainment, et excelle également en tant que traductrice de langues anglais/français.

Récemment, la « femme d’écran » a réalisé un film intitulé « Marabout chéri », mettant en vedette Cheik Yvhane, le célèbre présentateur de l’émission « La télé d’Ici » sur NCI. Leur jeu d’acteur complice a donné lieu à des rumeurs insistantes sur une supposée relation amoureuse entre les deux collègues. Face à l’ampleur que prend cette rumeur, Kadhy Touré a tenu à clarifier la situation, soulignant qu’elle avait d’autres priorités et qu’elle ne centrait pas sa vie sur une relation amoureuse avec un homme.

« J’ai beaucoup d’autres priorités pour faire de l’homme le centre de ma vie« , a-t-elle indiqué. Par ces mots, l’actrice souhaite mettre un terme aux conjectures et recentrer l’attention sur ses projets artistiques et son engagement en tant qu’actrice et productrice.

Mais ce que beaucoup de personnes ignorent encore peut-être, c’est que Kadhy Touré n’est plus un cœur à prendre. L’animatrice et actrice est mariée depuis 2017 à un homme évoluant dans le domaine de l’image. Le mariage s’était déroulé à l’époque dans le respect des traditions musulmanes.

