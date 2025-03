Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon réagit aux attaques sur l’origine de sa mère

- Publicité-

En Côte d’Ivoire, Jean-Louis Billon, député de Dabakala et membre du parti d’opposition PDCI-RDA, a tenu à éclaircir la question de l’origine de sa mère, soulevée lors d’une conférence de presse par Véronique Aka.

Le 27 février, lors d’une conférence de presse, Véronique Aka, une proche du président du parti, a répondu en attaquant Billon sur le plan identitaire : « Lui qui parle de nationalité, qu’il aille se présenter chez les Touaregs. Chez nous, c’est le matriarcat. Thiam lui-même est venu se présenter chez sa mère. »

Ces propositions ont provoqué une réaction immédiate de Jean-Louis Billon, soucieux de lever toute ambiguïté concernant ses origines familiales. « Ma mère est malade depuis plusieurs mois, et je suis à ses côtés. Et voilà que des attaques sont lancées contre elle. Ce n’est pas juste. Je n’ai rien contre les Touaregs, mais ma mère n’en fait pas partie. Elle est d’origine malienne et alsacienne », a précisé l’ex-ministre du Commerce dans une interview accordée à Afrique2050.com.

Par ailleurs, Jean-Louis Billon a évoqué l’arrestation d’Axel Ludovic N’Guetta, surnommé « Macron 1er », un cyberactiviste pro-Thiam placé en détention après une plainte qu’il a déposée. « Ce n’est pas une simple vidéo » qui a motivé son action en justice contre un militant de son propre parti, a-t-il expliqué.

« Il s’agit d’une série de vidéos diffamatoires à mon égard et à celui de ma famille. Ce n’est pas une seule vidéo, mais plusieurs. J’ai même demandé à des jeunes et à son entourage de l’interpeller, mais en vain », a-t-il ajouté. « Le jeune Axel avance des faits mensongers et porte des accusations graves contre ma famille, nuisant ainsi à mon honneur, à mes affaires et à mes proches », a-t-il précisé.