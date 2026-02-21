Côte d’Ivoire–Japon : un don de 6,5 milliards FCFA pour moderniser l’entretien routier à Abidjan

Le Japon et la Côte d’Ivoire ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale. Les deux pays ont signé, vendredi 20 février 2026 à Abidjan, un accord de don d’un montant de 1,618 milliard de yens, soit environ 6,5 milliards de FCFA, pour financer le Projet d’amélioration des équipements d’entretien routier dans le Grand Abidjan.

Le Japon et la Côte d’Ivoire ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale. Les deux pays ont signé, vendredi 20 février 2026 à Abidjan, un accord de don d’un montant de 1,618 milliard de yens, soit environ 6,5 milliards de FCFA, pour financer le Projet d’amélioration des équipements d’entretien routier dans le Grand Abidjan.

La cérémonie de signature a été co-présidée par la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, et l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Gomakubo Junji. Le ministre des Infrastructures et de l’Entretien routier, Hien Sié, y a également pris part, selon le ministère des Affaires étrangères.

Le financement sera exécuté par Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Il permettra l’acquisition d’équipements modernes et la fourniture de services spécialisés afin de renforcer les capacités d’entretien du réseau routier du Grand Abidjan. Nialé Kaba a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour cet appui, tout en réaffirmant l’engagement des autorités à assurer une gestion rigoureuse et transparente du projet.

Publicité

Pour sa part, l’ambassadeur Gomakubo Junji a souligné la portée stratégique de ce don, destiné à améliorer la fluidité du trafic et la performance logistique dans la capitale économique. Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la continuité de la coopération japonaise en matière d’infrastructures, citant notamment le Pont de l’Amitié Japon–Côte d’Ivoire Shinzo Abe comme illustration des réalisations conjointes.