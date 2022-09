Côte d’Ivoire: interpellation d’un élève pour enlèvement, demande de rançon et viol

Agé de 19 ans, un élève en classe de 1ère, a été arrêté par la police ivoirienne pour avoir pris en otage une bachelière de 17 ans, qu’il a violé et demandé une rançon de 350 000 F CFA aux parents de celle–ci.

Le lundi 05 septembre 2022, la Direction de la Police Criminelle Abidjan, a été informée de l’enlèvement à Yamoussoukro d’une jeune fille de 17 ans, bachelière 2022, domiciliée à Abidjan. Le ravisseur aurait par la suite, demandé une rançon de 350 000 F CFA aux parents de celle–ci, en prenant soin de leur transmettre les photos de leur progéniture ligotée dans une maison inachevée. La rançon devait être payée via mobile money sur un numéro remis aux parents par ce dernier.

Les investigations menées par le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) de Yamoussoukro ont permis de retrouver le suspect. Il s’agit du nommé OYS, 19 ans, élève en classe de 1ère.

Retrouvée puis interrogée, la jeune fille a expliqué avoir connu 07 mois auparavant son ravisseur via Facebook. Les échanges se sont par la suite poursuivis sur WhatsApp sans jamais se rencontrer. Elle affirme qu’OYS refusait de faire des appels vidéo et lui aurait fait parvenir la photo d’un beau jeune homme métis, en soutenant que c’était bel et bien lui et qu’il résiderait à Cocody 2 plateaux. Le contact entre eux a donc été maintenu sans rencontre physique.

Le vendredi 02 septembre 2022, son interlocuteur lui demande de se rendre sur Yamoussoukro. GAA, dans l’intention de regagner Abidjan le même jour, se rend à Yamoussoukro sans en informer ses parents. Elle joint son correspondant une fois sur place. Il lui fait alors savoir qu’il est occupé et qu’il envoie son ami la chercher. C’est donc à ce moment qu’elle rencontre le nommé OYS. Il réussit à emballer GAA et la conduit dans une maison inachevée éloignée de la ville. Arrivés à destination, OYS déballe à la victime, la supercherie organisée.

Sous ses menaces et intimidations, il réussit à la maîtriser et la ligote. GAA a déclaré avoir été violée et dépucelée par son kidnappeur au cours de cette séquestration.