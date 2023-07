Côte d’Ivoire: inauguration du 1ᵉʳ centre dédié à la médecine nucléaire d’Afrique francophone

La Côte d’Ivoire a récemment acquis son premier établissement consacré à la médecine nucléaire. Le 25 juillet, le Premier ministre Patrick Achi a assisté à l’inauguration de l’Institut de médecine nucléaire d’Abidjan (IMENA), une nouvelle installation sanitaire construite grâce à l’aide des Nations unies et située dans les environs du CHU de Cocody.

Selon un communiqué publié par la Primature, la médecine nucléaire offre un diagnostic très performant. Aussi, il est utilisé pour des centaines de pathologies. « La médecine nucléaire, faut-il le préciser, est la spécialité médicale qui utilise les propriétés de la radioactivité à des fins médicales. Elle offre un outil de diagnostic très performant. Ce dernier est utilisé pour des centaines de pathologies, telles que les maladies cardio-vasculaires, les cancers ainsi que des affections neurologiques ».

En d’autres termes, c’est l’application du principe de la radioactivité, phénomène d’émissions de rayons, pour rechercher certaines maladies et en soigner d’autres, comme le cancer de la thyroïde. Elle combine les trois éléments : le laboratoire nucléaire, l’imagerie nucléaire et l’hôpital.

- Publicité-

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire aura un impact sous-régional grâce à ce centre qui la fera devenir le premier pays d’Afrique francophone à disposer d’un institut comprenant tous les services liés à la médecine nucléaire. Cette nouvelle unité médicale, construite avec l’aide de l’Agence de développement japonaise (JICA) sur quatre étages et avec une capacité d’accueil de plus de 200 lits, devrait permettre à des milliers de femmes et de jeunes enfants bénéficient d’un traitement de premier ordre.

Notons que la construction de ces deux infrastructures, qui ont pour but d’offrir des soins de haute qualité à la population, a exigé un investissement total d’environ 30 milliards FCFA (45,7 millions d’euros), grâce à un plateau de pointe.

Articles similaires