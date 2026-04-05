Côte d’Ivoire : forces armées ivoiriennes et françaises préparent le Touraco 2026

Les forces armées ivoiriennes et l’armée française vont conduire l’exercice conjoint « Touraco 2026 » du 7 avril au 15 mai 2026 en Côte d’Ivoire, une manœuvre essentiellement aérienne et terrestre programmée à Abidjan, Assinie, Bouaké, Gagnoa, Sassandra et Yamoussoukro, visant à renforcer la préparation opérationnelle dans le cadre du partenariat militaire bilatéral.

Selon un communiqué des Forces armées de Côte d’Ivoire, l’exercice s’inscrit dans le plan de formation et d’entraînement de l’Armée de l’Air ivoirienne et mobilisera des moyens communs pour accroître l’interopérabilité entre les deux armées. Le général d’armée Lassina Doumbia a rappelé que l’objectif principal est le renforcement des capacités opérationnelles, sans toutefois détailler l’ampleur des effectifs ou le type exact d’équipements déployés.

L’état-major général des armées a d’ores et déjà informé les populations locales des perturbations possibles liées aux mouvements de véhicules et d’aéronefs militaires, de jour comme de nuit, et a annoncé des mesures d’accompagnement pour limiter les désagréments et faciliter la continuité des activités civiles.

Détails opérationnels, sites concernés et contexte régional

Les sites retenus pour le Touraco 2026 couvrent plusieurs zones urbaines et côtières : Abidjan, Assinie, Bouaké, Gagnoa, Sassandra et Yamoussoukro. L’implantation de l’exercice sur ces différents territoires doit permettre d’évaluer la coordination des actions entre unités aériennes et terrestres dans des environnements variés, allant des centres urbains aux zones littorales et intérieures.

Le format de l’exercice, dominé par des activités aériennes et terrestres, comprend des phases d’entraînement programmées selon le calendrier de l’Armée de l’Air ivoirienne. Les autorités militaires ont précisé que des vols d’entraînement et des déplacements de matériels seront effectués durant la période, avec un accent mis sur la mise en pratique des procédures communes et des scénarios tactiques destinés à améliorer la réaction conjointe face à des menaces diverses.

Sur le plan diplomatique et stratégique, Touraco 2026 intervient dans un contexte de coopération renforcée entre la Côte d’Ivoire et la France. La convocation récente d’une réunion tripartite à Cotonou, réunissant des responsables militaires du Bénin, de la France et de la Côte d’Ivoire, a servi de cadre pour évaluer les actions menées conjointement contre les menaces terroristes et pour consolider les échanges opérationnels.

Plusieurs observateurs notent que la restitution de la base de Port-Bouët n’a pas interrompu les liens militaires entre Abidjan et Paris : malgré l’allègement annoncé de la présence française, des détachements de faible effectif sont maintenus à Abidjan et des opérations conjointes se poursuivent. Les forces françaises qui étaient intervenues récemment à Cotonou sont reparties d’Abidjan après leur mission, selon le colonel Dieudonné Djimon Tévoédjrè, commandant de la Garde républicaine du Bénin.