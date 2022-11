Côte d’ivoire: Emmanuelle Keita accusée de plagiat par un proche d’Emma Lohoues

Sous les feux des projecteurs depuis la sortie du nouveau clip du chanteur Remy Adan, Emmanuelle Keita vient de se faire tacler par l’un des proches d’Emma Lohoues. L’influenceuse est accusée de plagiat.

Révélées au grand public grâce à leur apparition en tant qu’actrices dans la série ivoirienne à succès « Class’A », Emmanuelle Keita et Emma Lohoues n’ont visiblement pas gardé de bons rapports avec le temps. Très suivies sur les réseaux sociaux, les deux femmes d’affaires dont les palmarès se ressemblent fortement ne cessent de faire objet de comparaison de la part de leur communautés virtuelles.

De retour en Côte d’Ivoire depuis quelques jours après plus deux ans d’absence, Emmanuelle Keita qui essaie au maximum d’éviter toute comparaison avec Emma Lohoues vient de se faire indexer malgré elle. En effet, suite à l’annonce de sa signature avec une chaine de la place en tant qu’animatrice d’une émission à l’instar de ses collègues Hamond Chic et Emma Lohoues, les fans d’Emma Lohoues accusent déjà EK de plagiat.

« Emma crée Empire 17… l’autre vient créer Empire (sans adresse, sans numéro Siret en France) ; Emma a mangé à Beef Cut… l’autre fait cotiser ses fans pour aller manger à Beef Cut aussi ; Emma a son chien qui s’appelle Fendi, l’autre n’a jamais eu de chien. Aujourd’hui, elle snape que sa maman a un chien qui s’appelle Dior ; on a fait sac à main pour Emma, l’autre est allée pleurer pour avoir choupompom ; Emma a son émission, l’autre va sur son Insta écrire ‘’tic tac mon émission arrive. Emma Lohoues, nous tes fans, on est petit. Ta vraie et unique fan s’appelle EK… c’est de ça qu’il s’agit », a écrit un fan et proche de Emma Lohoues.

Une pique qui va sans doute fait réagir Emmanuelle Keita, même si elle essaie au maximum d’éviter de se lancer dans les histoires de comparaison avec la créatrice de Empire 17.