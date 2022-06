Côte d’Ivoire: Emma Lohoues prend une grande décision après la fermeture de son salon de coiffure

Alors qu’elle a été astreinte de fermer son salon de coiffure, l’influenceuse Ivoirienne Emma Lohoues vient d’annoncer une décision qu’elle a prise afin de faire face à cette situation difficile. C’est à travers un post sur ses réseaux sociaux que l’actrice a fait part de son nouveau plan pour ne pas perdre sa clientèle.

Dans une récente publication postée sur sa page Facebook, Emma Lohoues annonçait à ses fans que son salon de coiffure a été complètement saccagé et le bâtiment serait sur le point d’être démoli. « J’ai rêvé avoir MON SALON DE COIFFURE et je L’AI EU par la grâce de DIEU. Aujourd’hui il ne me reste que du bois, des fils de courant, de la peinture délabrée et même un bâtiment sur le point d’être détruit et je souris et je dis DIEU MERCI parce que s’il l’a permis une fois, il le fera une seconde fois », a écrit Emma Lohoues.

Aussi persévérante que d’habitude, l’ex copine de Dj Arafat a profité pour répondre à ses détracteurs qui pensent qu’entreprendre est FACILE ou qu’elle n’a jamais eu à essuyer d’échecs, de chutes, de pertes dans ce domaine. « J’en ai connu et je continue d’en connaître et comme à mon habitude je surmonterai cette énième perte qui pour moi reste un passage pour mieux rebondir », a-t-elle promis.

Pour donc retirer cette nouvelle épine de son pied, l’influenceuse à travers un message sur ses réseaux sociaux ce jeudi a annoncé un plan B afin de fidéliser la clientèle en attendant de trouver une solution définitive au problème. « Notre salon de coiffure LADIES HAIR STYLE est momentanément fermé pour travaux. A cet effet, nous proposons des prestations à domicile », a annoncé la femme d’affaires à son public.