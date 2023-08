Côte d’Ivoire – Élections municipales 2023 : la Commission Électorale Indépendante rejette 08 candidatures

Le mardi 1er août 2023, Émile Ebrotié, porte-parole de la Commission Électorale Indépendante (CEI), a annoncé lors d’un point de presse tenu au siège de l’institution à Abidjan-cocody, le rejet des candidatures de Meité Amadou dans la commune de Sifié, de Fofana Lassina dans la commune de Djibrosso, ainsi que de six (06) autres candidats sans étiquette politique.

Selon M. Ebrotié, sur la liste de Seydou Ouattara, 41 candidats sur 60 n’ont pas réussi à présenter les reçus de cautionnement requis par l’article 188 du Code électoral. De plus, environ 20 candidats inscrits sur la liste n’ont pas réussi à présenter toutes les pièces nécessaires. Selon le porte-parole de la CEI, quant aux listes de candidatures menées par Messieurs Meité Amadou et Fofana Lassina dit Dosso, aucun des candidats inscrits n’a réussi à présenter les reçus de cautionnement et les attestations de régularité fiscale, tandis que certains candidats n’ont pas réussi à présenter les certificats de nationalité et les certificats de résidence prescrits par la loi. De plus, l’alternance des sexes n’a pu être non plus respectée par eux.

La liste de candidatures présentée par Dembélé Boué Junior ne compte que vingt-cinq (25) personnes inscrites pour soixante-cinq (65) postes vacants dans la commune, contrairement à l’article 187 alinéa 1 du Code électoral qui stipule que « les candidatures sont présentées sous forme de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir et qu’aucune liste de candidature à l’élection au Conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée ».

- Publicité-

Selon l’examen du dossier de la liste effectué par M. Bilali Diarra, il y a des raisons qui le rendent inéligible en tant que tête de liste. Selon la CEI, le candidat sans étiquette politique ne figure pas sur la liste électorale en raison de la perte de ses droits civiques et politiques, ce qui est cependant une qualité nécessaire pour être candidat. »Invité à produire à son remplacement, il a refusé de faire valoir ce droit à lui offert par l’article 189 du Code électoral; qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer inéligible la liste par lui conduite, son inéligibilité viciant l’éligibilité de la liste toute entière », a indiqué M. Ebrotié.

De plus, le représentant de la CEI a demandé aux candidats dont les dossiers ont été rejetés ainsi qu’au parti ou au groupement politique qui les a investis de contacter le Conseil d’État dans un délai de trois jours à compter de la publication de cette décision. »Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente jours avant le jour du scrutin », a-t-il dit.

Enfin, il a mis en évidence que les dossiers de candidatures autres que ceux mentionnés précédemment, dont la liste est jointe à cette décision, sont conformes à la loi et que les candidats qui les ont soumis sont éligibles pour avoir rempli les conditions d’éligibilité prévues par le Code électoral.