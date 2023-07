Côte d’Ivoire : Dominique Ouattara élevée au grade de Commandeur de l’ordre de la santé

- Publicité-

Le vendredi 14 juillet 2023, à la salle des pas perdus du Palais de la présidence à Abidjan-Plateau, la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara a été élevée au grade de Commandeur de l’ordre de la santé.

Dominique Ouattara a été reconnue pour sa forte implication dans la lutte contre le VIH/SIDA en tant qu’ambassadrice spéciale de l’ONU/SIDA pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique.

« Madame la Première dame, vos actions en faveur du couple mère-enfant et spécialement des enfants affectés et infectés par le VIH/SIDA sont reconnues de tous ici en Côte d’Ivoire comme à l’extérieur du pays. Merci de contribuer à la lutte contre l’inégalité au traitement pour les enfants et pour l’élimination du SIDA pédiatrique, une de vos priorités », a reconnu le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pierre Dimba qui a remis cette distinction.

Dominique Ouattara s’est dite très touchée que l’État de Côte d’Ivoire lui rende son dévouement à une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Elle en a profité pour féliciter le pays ainsi que ses partenaires financiers et techniques pour les efforts et les progrès significatifs accomplis dans l’éradication du sida dans le pays.

Le Vice-Président de la République, Président de cette 9ème session du CNLS, Tiémoko Meyliet Koné, a demandé une ovation à la Première Dame pour saluer sa détermination, son empathie et sa générosité envers la cause des groupes vulnérables et autres dans un climat plus chaleureux. chemin. Spécifiquement pour la santé des mères et des enfants.

Le Réseau Ivoirien des Jeunes Contre le Sida a également exprimé sa fierté envers la Première Dame pour ses actions en faveur du bien-être de la population et plus spécifiquement dans le domaine de la santé infantile et maternelle en lui remettant un trophée lors de cette session du CNLS, leurs droits après une interruption de trois ans due à la pandémie de Covid-19.

