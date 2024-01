Côte d’Ivoire: Didi B,  nouvel ambassadeur de lutte contre le paludisme

- Publicité-

Le rappeur ivoirien Didi B porte désormais les couleurs de la lutte contre le paludisme en Côte d’Ivoire. Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook.

A l’occasion de la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire, Mojaveli a porté son choix sur le célèbre rappeur ivoirien Didi B, afin d’utiliser son image pour la lutte contre le paludisme. Didi B a été choisi comme le Nouvel Ambassadeur de la campagne Zéro Paludisme en Côte d’Ivoire, dénommée ‘’FC Zéro Palu”.

En effet, dans un post sur sa page Facebook, le Shogun a manifesté sa satisfaction d’avoir été choisi. « Je suis ravi de donner ma voix à la lutte contre le paludisme et de soutenir les efforts du Partenariat RBM. Merci au Ministre de la Santé de Côte d’ivoire son Excellence Pierre N’gou Dimba de m’avoir choisi en tant que Nouvel Ambassadeur. Il est inacceptable que cette maladie continue de tuer un enfant chaque minute. Les jeunes en Afrique doivent comprendre qu’ils ont un rôle à jouer dans cette lutte importante. Le paludisme entrave notre créativité et notre capacité à briller et à réaliser nos rêves, et nous devons l’éliminer définitivement. Rejoignez notre équipe Zéro Palu durant cette CAN pour sensibiliser nos invités notamment aux bonnes pratiques. Ensemble pour une CAN sans paludisme », écrit-il.

Avec son nouveau statut, Didi B va soutenir et mener des campagnes de sensibilisation contre le paludisme tout au long de cette compétition sportive continentale en Côte d’Ivoire. Le membre de Kiff no Beat va donc bientôt sortir un nouveau son pour accompagner le Ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans sa lutte contre cette maladie qui tue énormément d’enfants en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, Didi B s’apprête à un autre gros concert au mois de février prochain à l’Olympia de Paris. Il sera son deuxième après celui donné dans la somptueuse salle Elysée Montmartre au mois de février 2023.