Côte d’Ivoire : des hommes d’affaires libanais arrêtés et déférés pour fraude

Plusieurs hommes d’affaires libanais, accusés d’obtention frauduleuse de la nationalité ivoirienne et de manipulation de passeports, ont été interpellés à Abidjan.

Selon Jeune Afrique, qui rapporte les faits, l’un des principaux suspects dans cette affaire est A.B., le PDG d’une entreprise locale qui jouit d’une forte notoriété dans le pays. « Il est le directeur général de Plastica, une entreprise très en vue dont le gouvernement utilise l’image pour les campagnes promotionnelles sur l’investissement en Côte d’Ivoire. Son modèle de réussite « Made in Côte d’Ivoire » était de ce fait utilisé par le cabinet du Premier ministre Patrick Achi. »

En effet, l’origine de l’enquête, qui a été lancée après un avertissement du Qatar, a permis d’interpeller des ressortissants syriens détenus à la frontière du Qatar avec de faux passeports ivoiriens. Selon l’auteur, « Cette affaire, suivie personnellement par le président ivoirien Alassane Ouattara, a été déclenchée en juin dernier après une alerte donnée par le Qatar aux services de renseignement de la présidence, dirigés par le préfet Vassiriki Traoré. »

De plus, l’enquête a des implications importantes dans les domaines politiques, notamment en raison des liens entre les acteurs économiques influents et les milieux politiques. « Le gouvernement avait utilisé l’image de réussite de l’entreprise de Badreddine, Plastica, dans ses campagnes promotionnelles d’investissement en Côte d’Ivoire. Avec cette révélation choquante, les relations étroites entre certains acteurs économiques influents et les cercles politiques sont mises en lumière, jetant un sérieux doute sur la transparence des processus de naturalisation et d’attribution de la nationalité ivoirienne. »

Toutefois, le gouvernement, face à cette fraude sur la nationalité ivoirienne, a pris des mesures : « Cette affaire a pris une tournure spectaculaire avec de nouvelles interpellations dans un établissement de nuit très fréquenté par la communauté libanaise à Abidjan. Alors que les autorités continuent leur enquête, le président Ouattara a insisté pour que toute la lumière soit faite sur ces pratiques frauduleuses, marquant ainsi sa volonté de mettre un terme à ce trafic nuisible et préserver l’intégrité de la nationalité ivoirienne. »