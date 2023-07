Côte d’Ivoire : des agents publics de Santé interpellés pour corruption

Les Officiers de Police Judiciaire Gendarmes de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ont mené une enquête de flagrance sur neuf agents publics, y compris quatre infirmières, dans le cadre des dénonciations reçues sur la plateforme de Signalement des actes de corruption et infractions assimilées appelée SIGNALIS.

Henri Augustin Aka, le Secrétaire général de la HABG, a présenté les résultats de l’enquête lors d’un point de presse tenu ce vendredi 28 juillet 2023 au siège de l’institution à Abidjan-Cocody. Il a déclaré que six agents publics, quatre infirmiers, une infirmière et un chauffeur, ont été appréhendés en flagrant délit le lundi 24 juillet 2023. Aussi, il a expliqué que ces agents possédaient un montant total de 654.000 FCFA, ainsi que des documents confirmant l’existence d’une double comptabilité des recettes issues de la vaccination et de faux rapports d’activités journalières.

Ensuite, il a déclaré qu’une enquête menée au domicile d’une infirmière le 24 juillet 2023 a révélé la découverte de 21 407 seringues, 701 produits de vaccination et une centaine de flacons vides de vaccins conservés dans des conditions inadéquates. Après leurs auditions, trois autres agents publics de la santé ont été appréhendés, y compris un infirmier et une infirmière le mercredi 26 juillet et un médecin le jeudi 27 juillet.

Selon le Secrétaire général de la HABG, une fois l’enquête terminée, les accusés seront présentés devant le Procureur de la République près le Pôle Pénal Économique et Financier, conformément au procès-verbal de la Direction de l’Investigation et des Poursuites de la HABG, pour des poursuites judiciaires.

