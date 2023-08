Côte d’Ivoire : décès du Prof Bénié Bi Vroh Joseph, directeur de l’INHP

Ce vendredi 11 août 2023, le Directeur de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP), le Professeur Bénié Bi Vroh Joseph, est décédé dans un accident de voiture alors qu’il revenait d’une mission dans la ville de Man.

Dans le domaine de la santé publique, le Professeur Bénié Bi Vroh Joseph a laissé une empreinte inébranlable. En tant que PDG de l’INHP, il avait pris la décision de protéger des normes d’hygiène strictes et de protéger la santé des habitants de l’Ivoire. Ses efforts et ses réalisations au sein de l’institut montraient sa passion pour améliorer la santé et la qualité de vie des gens.

Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, honore un collaborateur dévoué et un soldat courageux avec qui il a travaillé pour lutter contre plusieurs épidémies en Côte d’Ivoire. « À cet instant de grande tristesse pour la grande famille de la Santé et moi, nos pensées vont à l’endroit de son épouse et de ses enfants. Je présente mes sincères condoléances à chacune et à chacun. Je prie Dieu le Tout Puissant de nous apporter la consolation. Que Dieu ait son âme et qu’il repose en paix », peut-on lire dans un communiqué.

Sa disparition prématurée est une catastrophe pour le secteur de la santé en Côte d’Ivoire, où il était connu pour son expertise, son dévouement et son leadership inspirant. Bien que le professeur laisse un vide difficile à combler, son héritage peut servir d’inspiration pour les futures générations de professionnels de la santé.