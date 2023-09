Côte d’ivoire: décès de l’artiste mandingue Noumouni Diarra

L’artiste mandingue Noumouni Diarra est décédé ce vendredi 8 septembre 2023 des suites d’une courte maladie. L’annonce a été faite par la plateforme des Awards Mandingue, plongeant la communauté musicale et ses fans dans une profonde tristesse.

Le monde de la musique mandingue est en deuil suite au décès de Noumouni Diarra. L’artiste, dont le talent avait été reconnu et honoré par sa nomination aux prestigieux Awards Mandingue, s’est éteint ce vendredi 8 septembre selon les informations rapportées par plusieurs de ses proches.

La direction des Awards Mandingue a exprimé sa douleur et sa reconnaissance dans un post sur ses réseaux sociaux. « C’est avec une profonde tristesse que nous venons d’apprendre le décès d’un artiste de la musique mandingue. Nominé au prestigieux Awards Mandingue, son héritage artistique restera à jamais gravé dans nos cœurs. En cette période difficile, nous rendons hommage à sa contribution incroyable à la culture mandingue. Nos pensées et prières accompagnent sa famille et ses proches dans cette période difficile. »

Noumouni Diarra, au cours de sa carrière musicale prolifique, a conquis les cœurs de nombreux mélomanes à travers ses mélodies envoûtantes et sa voix inimitable. Parmi ses œuvres les plus marquantes figure le single « Saman », en collaboration avec l’artiste coupé-décalé Dj Léo, qui a connu un succès retentissant. Sa disparition laissera sans doute un vide immense dans le monde de la musique mandingue et au-delà.

