Côte d’Ivoire: Décès de l’artiste « Américain » des suites d’un AVC

Le monde du showbiz ivoirien est en deuil. L’artiste connu sous le nom d’Américain est décédé ce mardi 27 décembre 2022.

Invité pour un spectacle à Yamoussoukro le week-end dernier, l’artiste américain a été victime d’une crise d’AVC alors qu’il s’apprêtait à monter sur scène. Plongé dans le coma depuis ce jour, l’artiste, de son vrai nom Djomansé Raoul a rendu l’âme ce mardi à l’hôpital CHR de Cocody.

La triste nouvelle a été confirmée par plusieurs médias locaux dont notamment le média First Mag. « Décès de l’artiste Americain », a écrit Eloge Kuyo en légende d’une photo de l’artiste.

L’artiste avait été conduit dans la clinique la plus proche pour les premiers soins après la crise d’AVC. Il a été transféré par la suite au CHR de la ville. Mais ce lundi, les parents et proches de l’artistes ont lancé un SOS afin de faciliter l’évacuation de l’artiste sur la capitale économique pour des soins de qualité. Malheureusement, Américain le fondamental s’en est allé laissant derrière lui son épouse et ses enfants.

Faut-il le rappeler, l’artiste était le président de l’Association des Personnes de Petite Taille de Côte d’Ivoire (APPTCI). En plus de sa carrière d’artiste, il exerçait en tant que professeur de physique au Centre national des matériels scientifiques (Cnms).